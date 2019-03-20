Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt 71 Evler'de Vatandaşlarla Buluştu

Kazım Kurt 71 Evler'de Vatandaşlarla Buluştu

2 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kazım Kurt 71 Evler'de Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak 71 Evler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kurt, vatandaşlarla buluştu.

İnsanları ötekileştirmenin doğru olmadığını ifade eden Başkan Kurt, " Türkiye'de insanları ötekileştirerek benden olanların hepsi çok iyi, benden olmayanlar dinsiz ya da PKK'lı gibi ayrıştırmalar doğru değil. Biz Türkiye'de bir bütünüz. Bu sınırlar içerisinde birlikte yaşamak zorundayız ve birlikte yaşayacağız. Kürdüyle Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle ya da Alevisiyle Sünnisiyle, biz bu topraklarda birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizle aynı şeyi düşünmeyebiliriz. Olaylara aynı noktadan bakmayabiliriz, sonuçta bu vatan hepimizin. Bu vatana bir saldırı olduğu zaman hepimiz karşı çıkarız. CHP'nin altı okundan biri milliyetçiliktir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.

Gerçekleşecek olan yerel seçimlerin Eskişehirliler için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kazım Kurt, vatandaşların neyi kaybedeceklerini düşünerek oy kullanmasını istedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: İHA

Türkiye, Odunpazarı, Kazım Kurt, Politika
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