Kazım Kurt'a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazım Kurt'a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü - Son Dakika

Kazım Kurt'a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen Sanat Ödülleri töreninde 2 ayrı ödül aldı.

Kazım Kurt'a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen Sanat Ödülleri töreninde 2 ayrı ödül aldı. Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de sanatı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.


Eskişehir Sanat Derneği tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Eskişehir Sanat Ödülleri töreni, Büyükşehir Sanat Merkezi Turgut Özakman Sahnesi'nde gerçekleşti. Ödül törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabettin Tosuner ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.


Odunpazarı Belediyesi, geceden 2 ayrı ödülle ayrıldı. Gecede Başkan Kurt'a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü verilirken, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu da 2019 Eskişehir Tiyatro Ödülüne layık görüldü.


"Eskişehir'de sanatı desteklemeye devam edeceğiz"


2019 Eskişehir Sanat Ödülünü Şehabettin Tosuner'in elinden alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, herkese çok teşekkür etti. Ödülü mesai arkadaşları adına aldığını belirten Başkan Kurt, "Eskişehir'de sanatı desteklemeye devam edeceğiz. 2020'de daha iyi işler yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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