Kazım Kurt'a Küçük Sanayiden Tam Destek

Esnafla bir araya gelen Başkan Kurt, esnafın istek ve şikâyetlerini dinleyerek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Kurt, esnafın sorularını da cevapladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerlerini gezen Başkan Kurt, esnafla bir araya geldi. Gittiği her iş yerinde esnafla sohbet eden Başkan Kazım Kurt, esnafın istek ve şikâyetlerini dinledi. Kendisine yöneltilen soruları da cevaplayan Başkan Kurt, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Kurt, tüm engellere rağmen Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini hayata geçirmek istediklerini belirtti. Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda beklediğini söyleyen Başkan Kurt, Küçük Sanayi Çarşısı'nın Eskişehirliler için en önemli sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin maketinin bile hazır olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, yeni dönemde bu projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarının altını çizdi.