Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Alpu'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kazım Kurt Alpu'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

CHP'nin Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güler ile ilçeyi gezen Başkan Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kazım Kurt Alpu'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
CHP'nin Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güler ile ilçeyi gezen Başkan Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kurt ve Güler, bir kahveye girerek buradaki vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt ve Güler, onların istek ve şikayetlerini de dinledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, burada yaptığı konuşmada 31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerde belediye başkanı ve meclis üyelerinin seçileceğini belirtti. Başkan Kurt, "Genel seçimlerde farklı nedenlerle farklı bir partiye oy vermiş olabilirsiniz. Bu ideolojik bir yaklaşımdır. Ancak yerel seçimlerin Ankara ile doğrudan bir bağlantısı yok. Burada belediyeyi yönetecek, çamuru seninle beraber görecek, çapaya seninle beraber gidecek. Tarladaki arkadaşımızın sıkıntısını seninle beraber görecek adamı seçersiniz" diyerek, vatandaşlardan oy kullanırken dikkatli olmasını istedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

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