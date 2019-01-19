Kazım Kurt: "Alpu'da Yapılacak Termik Santral Doğru Bir Yatırım Değildir"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Çevre Platformu'nun (TÜRÇEP) Eskişehir'de gerçekleştirdiği Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Çevre Platformu'nun (TÜRÇEP) Eskişehir'de gerçekleştirdiği Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı.



Bir otelde düzenlenen, termik santraller ve Eskişehir'de kurulması planlanan Kömürlü Termik Santralin tartışıldığı toplantıda konuşan Başkan Kazım Kurt, Alpu'ya yapılmak istenen kömürlü termik santrale başından beri karşı bir duruş sergilediklerini söyledi. "Bu Eskişehir'e yapılacak bir yatırımı engellemek adına bir duruş değildir. Harcanan her para bir yatırım değildir. Her yatırım da verimli değildir. Verimli artık sadece ekonomik değerlerle ölçülemez. Verimlilik insani değerleri de barındıran ve insani değerleri ekonomik değerlerin önüne çıkaran bir unsurdur o nedenle Alpu'da yapılacak termik santral verimli değildir" diyen Başkan Kurt, yapılmak istenen termik santralin doğru bir yatırım olmadığını vurguladı.



İki mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının da bunun kanıtı olduğunun altını çizen Başkan Kazım Kurt, "Dolayısıyla 2 mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen, ben bu yatırımı sürdüreceğim demek hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Hukuk tanımaz bir mantığın tescilidir. Biz, bu doğrultuda hukukuki mücadeleyi sizlerle birlikte yapmaya hazırız. Sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Eskişehir'de de termik santralin yapılmasını engelleyeceğiz. Odunpazarı Belediyesi olarak da o bölgeye yakın bir yerde kuracağımız güneş enerji santralini Büyükşehir Meclisi'ndeki AKP'li meclis üyelerinin çoğunluğu engelledi. Bize güneş enerjisi santrali için izin vermeyen zihniyet, Alpu'da koruma altındaki tarım arazilerine termik santral yapmayı tercih etmekte. Buradan da olaylara bakış açılarını değerlendirmek mümkündür. Biz, haklıyız ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Toplantıya; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdulkadir Adar, TÜRÇEP koordinatörü Tanay Sıtkı Uyar, TÜRÇEP Eskişehir Temsilcisi M. Sadık Yurtman ile çok sayıda TÜRÇEP temsilcisi ve üyesi katıldı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor

Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip

16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü