Kazım Kurt Arifiye Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Kurt, son olarak Dershaneler Sokağı'nı ziyaret etti.İşyerlerini gezen Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların istek ve şikayetlerini dinleyerek notlar aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ziyaretine devam ediyor. Daha önce çeşitli zamanlarda esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Arifiye Mahallesi'nde bulunan Dershaneler Sokağını ziyaret etti. Sokakta bulunan işyerlerini ziyaret eden Başkan Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini dinleyerek notlar aldı.

Ziyaret sırasında 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerden ekonomik krize birçok konuda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, yaşanan ekonomik krizin nedenin AKP'nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu belirtti. Dünyanın ekonomik dar boğazda olduğunu ifade eden Başkan Kurt, Türkiye gibi dışa bağımlı ülkelerin bu krizin etkilerini daha çok hissettiğini söyledi. "Devlete ait fabrikalar AKP iktidarı döneminde özelleştirildi. Tekel, SEKA, Şeker Fabrikaları bu fabrikalardan sadece birkaçı. O fabrikalarda üretilenleri ithal ediyoruz. Tarım ve hayvancılığı da bitirdiler. Verimli topraklar üzerinde olan eskiden ihracat yapan Türkiye şimdi mısır, buğday ithal ediyor. Kırmızı eti bile ithal eder duruma geldik. Bunların hepsinin nedeni yanlış politikalar" diye konuşan Başkan Kurt, seçimlerden sonra Türkiye'yi ekonomik olarak daha zorbir dönemin beklediğini ifade etti.