Kazım Kurt: "Başarılı Olduğumuzu Tüm Türkiye Görüyor, Örnek Alıyor"

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, ekonomik krizden 31 Mart'ta yapılacak seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti. Vatandaşların istek ve şikâyetlerini de dinleyerek notlar alan Başkan Kurt, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Başkan Kurt, Alkonaklar Sitesi sakinlerinden 11 yaşına giren Yiğit Efe'nin doğum günün kutladı. Yiğit Efe'nin takdir aldığını öğrenen Kazım Kurt, Yiğit Efe'ye Es Es Forması sözü verdi.

"İLK İŞİMİZ KREŞ AÇMAK OLDU"

5 yılda 'Çocukları ve kadınları mutlu olan bir Odunpazarı' yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Kurt, bu nedenle de ilk işlerinin kreş açmak olduğunu belirtti. Başkan Kazım Kurt, şu anda Odunpazarı Belediyesi'nin 5 tane kreşi olduğunu vurguladı. "11 ayrı mahalleye halk merkezleri kurduk. Bu halk merkezlerinde çocuklara ve kadınlarla değişik çalışmalar yapıyoruz. Atölyeler açıyoruz. Halk merkezlerimde açılan atölyelere katılan sayısı 15 bin. Örneğin kadınlara pasta yapmayı öğrettik, onların yaptığı bu pastaları da açtığımız kadın

girişim kooperatifi aracılığıyla satıyoruz. Dolaylı da olsa evin ekonomisine küçük bir katkı sunmak için adımlar attık" diyen Başkan Kurt, tüm bu çalışmaların büyüyerek ilerlemesi için bu 5 yılın devamının getirilmesi gerektiğini ifade etti. 5 yılda 19 adet kütüphane açtıklarının altını çizen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu kütüphanelerde çocuklarımız hem kitap okuyor hem ders çalışıyor. Hacettepe Üniversitesi 'Herkes için Kütüphane Projesini değerlendirerek bize 80 tane bilgisayar hediye etti. O bilgisayarlarla insanlara bilgisayar kullanmayı öğretiyoruz ve insanlar bilgisayar üzerinden yapabilecekleri tüm işlerini de bu bilgisayarlar kanalıyla yapılıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK STANDARDI İÇİNDE İLK 20'NİN İÇİNDEYİZ"

Spor, kültür ve sanat alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de iddialı bir noktaya geldiklerini söyleyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Odunpazarı Belediye Başkanı seçilmeden önce 'Bizim amacımız milli sporcular yetiştirmek' diyordum. Bir sporcu milli takıma seçildiği anda hayatını kurtarır. 5 yılda ne yazık ki milli sporcu çıkaramamıştık, geçen hafta 6 sporcumuz milli takıma seçildi, milli takım kampındalar. Bence, artık bu çocuklarımızın hayatı kurtuldu. Hem futbol hem de voleybol da iddialı takımlar kurduk. Önümüzdeki dönem daha farklı noktalarda olacaklar. Sporu yaygınlaştırmak adına halk merkezlerimizde yüzlerce kişiye spor yaptırıyoruz. Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Türkiye'nin insani gelişmişlik standardı içinde ilk 20'nin içinde.Başarılı olduğumuzu tüm Türkiye görüyor, örnek alıyor. Temizlik ve diğer işlerde de iddialıyız. Bundan sonraki dönemde halk merkezlerini diğer mahallelere de yayacağız. Her mahalleye kreş açacağız. Kadınlar gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakarak işe gidebilecek, sosyal hayatın içine karışabilecek."