Kazım Kurt Bayburtlular ile Buluştu

Başkan Kazım Kurt son olarak Eskişehir'de yaşayan Bayburtlular ile buluştu. Odunpazarı'nda bulunan Eskişehir Bayburtlular Derneğini ziyaret eden Başkan Kurt, Bayburtlular ile güncel siyasetten 31 Martta yapılacak yerel seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti. Başkan Kurt, Bayburtlu vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinledi.

"ODUNPAZARI'NDA KADINLAR VE ÇOCUKLAR ARTIK DAHA MUTLU"

Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yılda yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Kazım Kurt, Sosyal belediyeciliğin gereklerinden birinin zor durumda olanların imdadına yetişmek olduğunu belirtti. Ekonomik durumda olan vatandaşlara destek olmak için Halk Market uygulamasını başlattıklarını anlatan Başkan Kurt;İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçebilmesine olanak sağlıyoruz. "Halk Market, market formatında. Belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik ve giyim maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depoluyoruz.Halk Kart sahibi ihtiyaç sahipleri de Halk Market'e giderek ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın onurunu da zedelemiyoruz. Bugün Halk Marketten 1026 hane düzenli olarak faydalanabiliyor. Burada da Peygamberimizin "Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli" Hadisini örnek aldık" dedi.

"ONLAR BİZİM ATALARIMIZ, ONLARA HİZMET ETMEK DE BİZİM GÖREVİMİZ"

Yaşlılar için çok sayıda çalışmaya imza attıklarını söyleyen Başkan Kazım Kurt, Koca Çınar Yaşam Merkezi, Sağlık Odunpazarı ile Evinizde (SOBE) ve evde banyo hizmetinin bunların başlıcaları olduğunu söyledi. SOBE ile ihtiyaç sahibi yaşlıların yardımına koştuklarını ifade eden Başkan Kurt, "Ekiplerimiz yaşlılarımızın evine gidiyor. Evini temizliyor, kişisel bakımını ve ilaç takibini yapıyor. Onlar bizim atalarımız, onlara hizmet etmek de bizim görevimiz" diye konuştu. Bundan sonrada 'Mutlu Odunpazarı' için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, "Bunu gerçekleştirmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bize destek verin, Odunpazarı, Eskişehir için çalışmalarımıza devam edelim. Odunpazarı birlikte güzel" diye konuştu.