Kazım Kurt, Bu Kez Öğrencilerin Sorularını Cevapladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilerin sorularını cevapladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilerin sorularını cevapladı.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Atayurt Okulları'ndan 5-B öğrencisi Mert Arpacı, Ahmet Sezer Ortaokulundan 5-D öğrencileri Emir Arıkan ve Ali Deniz Karakuş Sosyal Bilgiler Dersi kapsamında Başkan Kurt ile röportaj yaptı. Başkan Kurt ile sohbet eden öğrenciler Odunpazarı Belediyesi'nin görev ve yetkileri başta olmak üzere belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldılar. Öğrenciler ayrıca Başkan Kurt'a belediye başkanının görevlerini ve belediye başkanı olma şartlarını da sordular.



Öğrencilerin her sorularına büyük bir ciddiyetle cevap veren Başkan Kurt, ziyaretleri için Atayurt Okulları'ndan 5-B öğrencisi Mert Arpacı, Ahmet Sezer Ortaokulundan 5-D öğrencileri Emir Arıkan ve Ali Deniz Karakuş teşekkür etti. Başkan Kurt, öğrencilere okul hayatlarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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