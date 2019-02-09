Kazım Kurt: "Can Dostlar İçin Daha Özel Çalışmalar da Yapacağız"

Eskişehir Hayvan Hakları Derneği yönetici ve üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Eskişehir Hayvan Hakları Derneği yönetici ve üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.



Hayvanlarla ilgili yaşanan sorunların konuşulduğu ziyarette Dernek Başkanı Yıldız, Eskişehir'de en büyük sorunlarından birisinin mevcut bir hayvan hastanesi olmaması olduğunu söyledi. Eskişehir'in hayvan dostu bir şehir olmasına rağmen hala hayvanların beslenmesi ve korunması ile ilgili sorunlar yaşandığını ifade eden Yıldız, bu konuda tüm vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Odunpazarı Belediyesi'nin hayvanlar ile ilgili yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Yıldız, Başkan Kazım Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.



Başkan Kurt ise, hayvan hakları konusunda her zaman duyarlı olduklarını söyledi. Tüm canlıların haklarını savunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde sokakta yaşayan hayvanlar için çalışıyoruz. Onların aşılanması ve bakımı ile yakından ilgileniyoruz. Sadece Odunpazarı'nın değil Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol ile birçok ilçenin hayvanlarının bakımını üstlendik. Hayvan dostlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, bundan sonra da onlar için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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