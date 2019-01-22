Kazım Kurt Çankaya'da

Vatandaşlarla yerel seçimlerden, ekonomik krize ve güncel siyasete kadar birçok konuda sohbet eden Başkan Kurt, onların dilek ve şikâyetlerini dinleyerek notlar aldı. Türkiye'nin büyük bir ekonomik darboğazdan geçtiğini ifade eden Başkan Kurt, işsizlik, üretimsizlik, dışa bağımlı ekonomik sistemin Türkiye'yi bu duruma getirdiğinin altını çizdi. "17 yıldır istediği gibi karar verebilen bir hükümet olmasına rağmen bu işi beceremediler" diyen Başkan Kurt, fabrikaların ham maddelerini yurt dışından aldığını söyledi. İhracatın bile ithalata bağlı olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu sistemin doğru olmadığını belirtti. Başkan Kurt, bu nedenle de Dolar ve Euro'nun frenlenemediğini kaydetti.

Tüm bu ekonomik sıkıntılara rağmen kamu kaynaklarını doğru kullanarak kaliteli ve modern işlere imza attıklarını dile getiren Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nin İnsani Gelişme Vakfı'nın yaptığı çalışmalarda en yüksek gelişmişlik düzeyine sahip 20 belediye arasında olduğunu vurguladı.

Çankaya'da askeriyeye ait radar alanın yanındaki boş arazinin spor alanı olarak görüldüğünü ifade eden Başkan Kurt, buraya Odunpazarı Belediyesi olarak spor kompleksi yapmak

istediklerini kaydetti. Başkan Kurt, bu konu ile ilgili şunları söyledi: "Planımız, programımız hazırdı. Ancak ne yazık ki hazineden arsanın tahsisini alamadık. Bunu gerçekleştirebilseydik, bu bölgede büyük bir spor kompleksi olacaktı. Önümüzdeki dönem bunda ısrarcı olacağız. Bir tek imza atılması gerekiyor. Biz de kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."