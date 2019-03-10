Kazım Kurt: "Daha Çok Atölye ile Kadınları Meslek Sahibi Yapacağız"

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Kurslarında 7 farklı branşta açılan atölyelere katılan kadınlar ve Kadın El Sanatları Pazarı'na (OKEP) ürün bırakan kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunmak için Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Açık Hava Kütüphanesi'nin önünde stant açtı.

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Kurslarında 7 farklı branşta açılan atölyelere katılan kadınlar ve Kadın El Sanatları Pazarı'na (OKEP) ürün bırakan kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunmak için Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Açık Hava Kütüphanesi'nin önünde stant açtı. İğne oyasından ebruya kadar birçok el yapımı eserin satışa çıkarıldığı stantlara Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.



Kadınların açtığı stantları gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadınlara bol kazançlar diledi. Kadınların el emeği, göz nuru eserlerini çok beğendiğini dile getiren Başkan Kurt, eserleri tek tek inceledi. Odunpazarı'nda "Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı" için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, açılacak yeni halk merkezleri ile atölye çeşitlerini artıracaklarını söyledi. Yeni halk merkezleri ve atölyeler ile daha çok kadının meslek sahibi olacağını ifade eden Kurt, "Kadınlar bu stantlarda kendi el emeklerini satıyor. Buradan kazandıkları ile ev ekonomilerine destek olacaklar. Ben ürünlerin hepsini inceledim, çok güzel ve eşsizler. Kendilerine bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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