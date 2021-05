Kazım Kurt: "Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere" - Son Dakika

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğu pekiştirdiğini belirten Başkan Kurt, yaşanan zor günlerin sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi. Mesajında İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısına da değinen Başkan Kurt, İsrail'i kınadığı mesajında, "Değerli hemşerilerim, hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren; aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Ramazan Bayramı öncesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları yüreklerimizi dağladı. Bu hain saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Uluslararası toplum bir an önce bu zulme karşı harekete geçmeli, Uluslararası Ceza Mahkemesi yaşanan bu hukuksuzluk karşısında görevini yapmalıdır. Kıymetli hemşehrilerim, bu bayramda da ne yazık ki aile büyüklerimiz ve sevdiklerimiz ile bir araya gelemeyeceğiz. Lütfen, koronavirüs salgını ile ilgili bilim insanlarının uyarılarını dikkate alalım. Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR