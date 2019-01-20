Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Demir Döküm Fabrikası İşçilerini Ziyaret Etti

Kazım Kurt Demir Döküm Fabrikası İşçilerini Ziyaret Etti

19 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir demir döküm fabrikasını ve işcilerini ziyaret etti.

Kazım Kurt Demir Döküm Fabrikası İşçilerini Ziyaret Etti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir demir döküm fabrikasını ve işcilerini ziyaret etti.

Demir döküm tencere ve tavaları üreten işçilerle buluşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, metal iş kolunun zor ve ağır bir iş kolu olduğunu vurguladı. İş güvenliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Kurt, yemekhanede yemek yiyen, makine başında çalışan işçileri tek tek ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin işçi ve emekçilerin her zaman yanında olduğunu belirtti. Metal iş kolunun en ağır iş kollarından biri olduğunu söyleyen Başkan Kurt, iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemine dikkat çekti. "Bizim için emek en yüce değer. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman işçi sınıfının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İşçi sınıfı ile beraber emek sömürüsüne, kuralsız ve esnek çalışmaya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ziyaretinde duydukları memnuniyeti dile getiren işçiler, "Bir belediye başkanının fabrikada çalışan işçileri ziyaret etmesi, onlarla sohbet etmesi alışılmış bir şey değil. Kendisine bizi ziyaret ettiği için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

İşçi, Odunpazarı, Kazım Kurt, Güncel
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