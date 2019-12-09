Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt: "Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Kazım Kurt: 'Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Kazım Kurt: "Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, öğretmenlerle bir araya geldi.

Kazım Kurt:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, öğretmenlerle bir araya geldi. Aladdin Park Cafe'de gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda emekli öğretmen katıldı. Başkan Kurt'a yaşadıkları sorunları anlatan öğretmenler, kendilerine her zaman destek veren Başkan Kurt'a teşekkür etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emekli Öğretmenler Çalışma Grubu ile bir araya geldi. Aladdin Park Cafe'de gerçekleşen buluşmaya öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Emekli öğretmenlerden yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman eğitim emekçilerinin yanında olduğunu söyledi. Öğretmenlere Odunpazarı Belediyesi'nin proje ve çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin laik, bilimsel ve demokratik eğitimi savunduğunu kaydetti. Eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda kreşler, oyuncak kütüphaneleri ve çocuk merkezleri açıyoruz. Okul öncesi eğitim sadece avukatların, mühendislerin, öğretmenlerin ve doktorların çocuklarının hakkı değil. Tüm çocuklar bu eğitimi almalı. Çocukların okulda derslerine yardımcı olsun diye halk merkezlerimizde, gençlik merkezlerimiz de atölyeler düzenliyoruz; bilim ve deney atölyeleri, etkinlikleri düzenliyoruz." dedi.


Odunpazarı Belediyesi'nin eğitim emekçilerinin ihtiyaç duyduğu her an yanında olduğunu belirten Başkan Kurt, "Eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizde onların görüşlerini alıyoruz. Sizler iyi ki varsınız. Bizler de sizlerin


yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Kazım Kurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi
Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt: "Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]