Kazım Kurt: "Emanetlerinin sonsuza kadar bekçisi olacağız" - Son Dakika

Mesajına, "Kurtuluş Savaşı'nın önderi, ebedi Başkomutanımız, 'ilelebet payidar kalacak' Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Gençlik yıllarından itibaren demokrasi düşüyle hareket eden, özgürlük ve bağımsızlığı karakter edinen Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelesi verdiğimiz bugünlere de ışık tutmaktadır." sözleri ile başlayan Başkan Kurt, Atatürk'ün en büyük eserinin sonsuza kadar var olacak olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi.

Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: "O'nun bize emanet ettiği Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu anlayış ile yoksulluğu yok etmek, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve bu ülkenin bütün çocuklarının kendi güç ve imkânlarıyla huzur, sağlık ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak devletin görevidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Atatürk, bugün yaşadığımız tüm olumsuzlukları geçmişte keşfetmiş ve altını çizmiştir. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Odunpazarı Belediyesi olarak; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için kurduğu Cumhuriyete, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyor ve emanetlerinin sonsuza kadar bekçisi olacağımıza söz veriyorum."