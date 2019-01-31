Kazım Kurt Emek Esnafını Gezdi

İşyerlerini gezen Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların istek ve şikayetlerini dinleyerek notlar aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ziyaretine devam ediyor. Daha önce çeşitli zamanlarda esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Emek Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini dinleyerek notlar aldı.

Ziyaret sırasında 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerden ekonomik krize birçok konuda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, yaşanan ekonomik krizin nedenin AKP'nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu belirtti. Dünyanın ekonomik dar boğazda olduğunu ifade eden Başkan Kurt, Türkiye gibi dışa bağımlı ülkelerin bu krizin etkilerini daha çok hissettiğini söyledi. Ekonomik krizden en çok tarım ve hayvancılık ile geçinen köylülerin etkilendiğini belirten Başkan Kurt, "Çiftçiler tarlalarını ekebilmek, tohum alabilmek için tarlasını, traktörünü satıyor. Her şeyi özelleştirdiler, tohumu bile ithal ediyoruz.Böyle olunca da meyve ve sebzeye de zam geliyor. Esnaf zor durumda, işyerlerini kapatmak zorunda kalıyor. Gençlerimiz işsiz. İnsanlar çöpten ekmek topluyor. Tüm bunların sebebi de AKP'nin yanlış ekonomi politikası" dedi.