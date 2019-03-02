Kazım Kurt Erenköy Sakinleriyle Buluştu
38 dakika önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Erenköy Mahallesi'ni ziyaret etti.
Mehmetçik Vakfı ve şehit yakınları için düzenlenen kermese de katılan Başkan Kurt, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Erenköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, kahveleri de gezdi. Mehmetçik Vakfı ve şehit yakınları için gerçekleştirilen bir kermese de katılan Başkan Kurt, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinledi.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, AKP'nin Erenköy Mahallesi'nde bulunan seçim bürosunu da ziyaret etti. Büroda bulunan görevlilerle konuşan Başkan Kurt, iyi çalışmalar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
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