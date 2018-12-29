Kazım Kurt Esbalder Üyeleriyle Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ESBALDER'i ziyaret ederek Dernek Başkanı Osman Demirtaş, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Demirtaş bir süre sohbet etti.

Modern sazan avcılığı ve sportif balıkçılık hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Osman Demirtaş, amatör balıkçılıkların sorunlarını anlattı. Demirtaş, "Kazım Kurt'a bu akşam toplantımıza gelerek bizleri onurlandırdığı ve samimi sohbeti nedeni ile teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

ESBALDER yönetim kurulu ve üyeleri ile bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sportif balıkçılığın Türkiye'de çok fazla bilinmediğini söyledi. Sportif balıkçılık ile ilgilenenlerin bir araya gelerek dernek kurmalarının çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için ESBALDER'e destek olacaklarını kaydetti.