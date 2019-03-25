Kazım Kurt Esnaf Ziyaretlerine Emek Mahallesinde Devam Etti

Daha önce çeşitli zamanlarda esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Emek Mahallesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, onlarla uzun uzun sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kurt, ziyaret sırasında onların sıkıntı ve taleplerini de dinledi. Başkan Kurt, ziyaret sırasında kiminle konuşsa pahalılıktan dert yandı. Ekonomik krizin bellerini büktüğünü söyleyen esnaf ve vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.

Ekonomik krizin toplumun tüm kesimini vurduğunu söyleyen Başkan Kurt, nereye gitse aynı sorunla karşılaştığını vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik krizden etkilendiğini kaydeden Başkan Kurt, uzmanların yerel seçimlerden sonra krizin daha etkili olacağına dair uyarıları olduğuna dikkat çekti.