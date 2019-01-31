Kazım Kurt Esnafları Ziyaret Etti
1 saat önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti.
Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Emek Mahallesi
'nde esnafları ziyaret etti.
Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İşyerlerini gezen Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve onların istek ve şikayetlerini dinleyerek notlar aldı. Ziyaretler sırasında 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerden ekonomik krize birçok konuda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, yaşanan ekonomik krizin nedenin AK Parti'nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu belirtti. Dünyanın ekonomik dar boğazda olduğunu ifade eden Başkan Kurt, Türkiye
gibi dışa bağımlı ülkelerin bu krizin etkilerini daha çok hissettiğini söyledi. Ekonomik krizden en çok tarım ve hayvancılık ile geçinen köylülerin etkilendiğini belirten Başkan Kurt, "Çiftçiler tarlalarını ekebilmek, tohum alabilmek için tarlasını, traktörünü satıyor. Her şeyi özelleştirdiler, tohumu bile ithal ediyoruz. Böyle olunca da meyve ve sebzeye de zam geliyor. Esnaf zor durumda, işyerlerini kapatmak zorunda kalıyor. Gençlerimiz işsiz. İnsanlar çöpten ekmek topluyor. Tüm bunların sebebi de AKP
'nin yanlış ekonomi politikası" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
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