Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi - Son Dakika

Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi

6 saat önce

Odunpazarı Kent Konseyi'nin düzenlediği "Medya ve Güven" konulu söyleşi için Eskişehir'e gelen gazeteci yazar Dr. Ali Haydar Fırat ile bir araya geldi.

Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi, System.String[]

Odunpazarı Kent Konseyi'nin düzenlediği "Medya ve Güven" konulu söyleşi için Eskişehir'e gelen gazeteci yazar Dr. Ali Haydar Fırat ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Fırat ile birlikte Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker de katıldı. Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt'u yakından takip ettiğini belirten Fırat, Başkan Kurt'u başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ise Odunpazarı'nı çağdaş ve sosyal demokrat bir biçimde yöneten Başkan Kurt'a teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Fırat ve Peker gibi önemli isimlerin Eskişehir'e gelmesinden ve Eskişehir halkı ile buluşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.


Başkan Kurt ve Fırat ziyarette ayrıca Türkiye'de gazeteci olmak ve medyada yaşanan sorunlar üzerine sohbet etti. Ziyaret sonunda Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Başkan Kurt'a derneğin hazırladığı Nazım Hikmet'in karikatürlerinin olduğu takvim hediye etti. - ESKİŞEHİR

Karikatürcüler Derneği, Odunpazarı, Eskişehir, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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