Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Fuarda Nikâh Kıydı

Kazım Kurt Fuarda Nikâh Kıydı

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir EV'leniyoruz Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarını gezdi.

Kazım Kurt Fuarda Nikâh Kıydı, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir EV'leniyoruz Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarını gezdi. Fuar alanında Odunpazarı Belediyesi nikah dairesine başvuran bir çiftin nikahını kıyan Başkan Kurt, daha sonra fuar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir EV'leniyoruz Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarında nikah kıydı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran Seçil Özdereli ile Gökhan Dinç çiftinin nikahını kıyan Başkan Kurt, çifte mutluluklar diledi. Çiftin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Kurt, fuarın da Eskişehir'e hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diledi.

Nikahın ardından fuar alanını gezen Başkan Kazım Kurt'a, esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de kabul ederek bol bol fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:57 Kaynak: İHA

Murat Erat, Odunpazarı, Eskişehir, Kazım Kurt, Yaşam
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