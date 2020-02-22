Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı - Son Dakika

Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı

6 saat önce

Eskişehir 2. Evleniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nı gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fuar alanında Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran bir çiftin nikahını kıydı.

Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı, System.String[]

Eskişehir 2. Evleniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nı gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fuar alanında Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran bir çiftin nikahını kıydı.


Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir 2. Ev'leniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda nikah kıydı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran Nursel Kayabaşlı ile Ebubekir Susam çiftinin nikahını kıyan Başkan Kurt, çifte mutluluklar diledi. Çiftin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Kurt, fuarın Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.


Nikahın ardından fuar alanını gezen Başkan Kazım Kurt'a, esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de kabul ederek bol bol fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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