Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı - Son Dakika

Eskişehir 2. Evleniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nı gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fuar alanında Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran bir çiftin nikahını kıydı.



Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir 2. Ev'leniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda nikah kıydı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran Nursel Kayabaşlı ile Ebubekir Susam çiftinin nikahını kıyan Başkan Kurt, çifte mutluluklar diledi. Çiftin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Kurt, fuarın Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.



Nikahın ardından fuar alanını gezen Başkan Kazım Kurt'a, esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de kabul ederek bol bol fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR