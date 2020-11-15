Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu - Son Dakika

Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu

15.11.2020 14:20
Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim vaatleri arasında yer alan 'Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha' sözünü yerine getirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim vaatleri arasında yer alan 'Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha' sözünü yerine getirdi. Halı saha çalışmalarını yerinde incelemek için Gündoğdu Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, "Biz bu tesisi pandemi döneminde gerçekleştirdik. Pandemi döneminde hem personel azlığı hem de ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ekonomik kriz ve korona virüs salgınına rağmen 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Kurt, seçim vaatleri arasında yer alan 'Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha' sözünü gerçekleştirdi. Gündoğdu Mahallesi İsmail Arca Spor Alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından suni çim kaplanarak halı sahaya dönüştürüldü. Ücretsiz olarak sporseverlerin hizmetine açılacak olan halı sahayı yerinde incelemek için Gündoğdu Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, yetkililerden halı saha ile ilgili bilgi alarak, incelemeler yaptı.

"Pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Burada Gündoğdu sakinleri ve Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan ile bir araya gelen Başkan Kurt, Gündoğdululara hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçimden önce Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha yapma sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Kurt,"Bu alan daha önceden Eskişehirspor'un efsane oyuncusu İsmail Arca adına yapılan bir tesisti ve elden geçirilmesi gerekiyordu. Biz de elden geçirdik ve şu anda yepyeni bir hale geldi. Kısa zaman içerisinde de mahallemizin gençlerinin kullanımına açacağız. Biz bu tesisi pandemi döneminde gerçekleştirdik. Pandemi döneminde hem personel azlığı hem de ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen verdiğimiz sözleri yavaş yavaş yerine getiriyoruz. Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha yaptık, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Hicri Sezen Parkı'nı açtık. 2 adet kreş yaptık, fakat pandemi nedeniyle kreşlerimizi açamadık. Bazı mahallelerimize halı saha sözü vermiştik. Bunların ilkini gerçekleştirdik. Kalan halı sahaların birini 2021'de, diğer halı sahayı da 2022 yılında yapmayı planlıyoruz. Kireç Köyüne bir taziye evi sözümüz vardı, o taziye evinin de ruhsat işlemleri tamamlanmak üzere ve 2021 yılı içerisinde tamamen bitmiş olacak. Yine 2021 yılında bir güneş enerji santrali projemiz var, onun alt yapı çalışmalarını bitirdik. Yenikent Mahallemizde de bir kapalı pazar projemiz var, onu da 2021 yılında tamamlayacağız" diye konuştu.

"Gündoğdulular çok mutlu oldu"

Başkan Kurt'a teşekkür eden Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan, halı saha ve mahallede yapılan diğer çalışmaların Gündoğdu sakinlerini çok mutlu ettiğini söyledi. Doğan, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Gündoğdu Mahallesi'ne vermiş olduğu halı saha sözünü pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen gerçekleştirdikleri için şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz Halı Sahanın yapılmasından dolayı çok mutlular. Gerek telefonla gerekse muhtarlık binasına gelip teşekkür ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu
Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu
Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu
Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu

Seçim Vaatleri, Kazım Kurt, Odunpazarı, Gündoğdu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi Son Dakika: Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'de! Kapalı Maraş'ı ziyaret edip piknik yapacaklar Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan "Küçük Gelin" dizisi çalıntı çıktı ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı
G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor         
14:12
Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı         
13:31
Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak         
12:52
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik         
10:01
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi         
22:43
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 14:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei