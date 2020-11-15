Kazım Kurt Gündoğdululara verdiği halı saha sözünü tuttu - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim vaatleri arasında yer alan 'Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha' sözünü yerine getirdi. Halı saha çalışmalarını yerinde incelemek için Gündoğdu Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, "Biz bu tesisi pandemi döneminde gerçekleştirdik. Pandemi döneminde hem personel azlığı hem de ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ekonomik kriz ve korona virüs salgınına rağmen 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Kurt, seçim vaatleri arasında yer alan 'Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha' sözünü gerçekleştirdi. Gündoğdu Mahallesi İsmail Arca Spor Alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından suni çim kaplanarak halı sahaya dönüştürüldü. Ücretsiz olarak sporseverlerin hizmetine açılacak olan halı sahayı yerinde incelemek için Gündoğdu Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, yetkililerden halı saha ile ilgili bilgi alarak, incelemeler yaptı.

"Pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Burada Gündoğdu sakinleri ve Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan ile bir araya gelen Başkan Kurt, Gündoğdululara hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçimden önce Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha yapma sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Kurt,"Bu alan daha önceden Eskişehirspor'un efsane oyuncusu İsmail Arca adına yapılan bir tesisti ve elden geçirilmesi gerekiyordu. Biz de elden geçirdik ve şu anda yepyeni bir hale geldi. Kısa zaman içerisinde de mahallemizin gençlerinin kullanımına açacağız. Biz bu tesisi pandemi döneminde gerçekleştirdik. Pandemi döneminde hem personel azlığı hem de ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen verdiğimiz sözleri yavaş yavaş yerine getiriyoruz. Gündoğdu Mahallesi'ne halı saha yaptık, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Hicri Sezen Parkı'nı açtık. 2 adet kreş yaptık, fakat pandemi nedeniyle kreşlerimizi açamadık. Bazı mahallelerimize halı saha sözü vermiştik. Bunların ilkini gerçekleştirdik. Kalan halı sahaların birini 2021'de, diğer halı sahayı da 2022 yılında yapmayı planlıyoruz. Kireç Köyüne bir taziye evi sözümüz vardı, o taziye evinin de ruhsat işlemleri tamamlanmak üzere ve 2021 yılı içerisinde tamamen bitmiş olacak. Yine 2021 yılında bir güneş enerji santrali projemiz var, onun alt yapı çalışmalarını bitirdik. Yenikent Mahallemizde de bir kapalı pazar projemiz var, onu da 2021 yılında tamamlayacağız" diye konuştu.

"Gündoğdulular çok mutlu oldu"

Başkan Kurt'a teşekkür eden Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan, halı saha ve mahallede yapılan diğer çalışmaların Gündoğdu sakinlerini çok mutlu ettiğini söyledi. Doğan, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Gündoğdu Mahallesi'ne vermiş olduğu halı saha sözünü pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen gerçekleştirdikleri için şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz Halı Sahanın yapılmasından dolayı çok mutlular. Gerek telefonla gerekse muhtarlık binasına gelip teşekkür ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR