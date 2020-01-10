Kazım Kurt Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazım Kurt Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kazım Kurt Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği'ni ziyaret etti

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneğini ziyaret etti.

Kazım Kurt Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği'ni ziyaret etti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneğini ziyaret etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, beraberindeki heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneğini ziyaret etti. Başkan Kurt, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı seçilen Ali Ulu ile Dernek Başkanı Mahsuni Ilgın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ulu ile Ilgın ve yönetimlerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kurt, gerçekleştirdikleri genel kurul toplantısının hayırlı olmasını diledi. Birlikte yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarının altını çizen Başkan Kurt, kimseyi dışlamadan ve ötekileştirmeden toplumu kucaklanması gerektiğini de sözleri arasına ekledi.


Ziyaretten dolayı Başkan Kurt ve beraberindekilere teşekkür eden Ulu, "Her zamanki gibi yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Başkan Kurt'a, bugün de yanımızda olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Hacı Bektaş Veli, Kazım Kurt, Odunpazarı, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
21:10 EVCİL HAYVANLAR ARTIK ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YOLCULARLA SEYAHAT EDEBİLECEK - Son Dakika
21:05 İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
21:05 Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
21:00 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
20:51 Kozan'da "Aile ve Gençlik Eğitimi" konulu konferans - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazım Kurt Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]