Kazım Kurt: "Her Mahallede Halk Merkezi Açacağız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Her mahallede halk merkezi açacağız" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Her mahallede halk merkezi açacağız" dedi.



Orhangazi ve Akarbaşı mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, vatandaşlarla yerel seçimlerden ekonomik krize birçok konuda sohbet etti. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nde yönetime geldikleri ilk günden beri 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalıştıklarını anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı'na 5 adet kreş ve çocuk merkezi açtıklarını anlattı. Gelecek dönemde 100 tane daha kreş ve çocuk merkezi açacaklarını belirten Başkan Kurt, "Kadınlar gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakıp işine gidebilecek, sosyalleşebilecek. Okul öncesi eğitim sadece çalışan kadınların çocuklarının değil, tüm çocukların hakkı. Biz de Odunpazarı Belediyesi olarak çocuklarımızın haklarını savunacağız. Kadınlar anne olduktan sonra eve hapsolmayacak, Odunpazarı'nda artık daha özgür olacak" dedi.



Daha önce sadece merkezde yapılan birçok çalışmayı Odunpazarı'nın 11 farklı mahallesinde açtıkları halk merkezleri ile vatandaşların yanı başına getirdiklerini vurgulayan Başkan Kurt, bu 11 halk merkezinde çeşitli alanlarda atölyeler açtıklarını da sözlerine ekledi. Açılan bu atölyelere 15 bin kişinin katıldığını belirten Başkan Kazım Kurt, atölyelere özellikle kadınların ve çocukların yoğun katılım sağladığına dikkat çekti. Başkan Kurt, gelecek dönemde halk merkezi sayısını artıracaklarının altını çizdi. Konuşmasında ekonomik krize de değinen Başkan Kazım Kurt, ekonomik krizin ve hayat pahalılığının vatandaşın belini büktüğünü söyledi. "Evleri ziyaret ediyorum. Sokak sokak, mahalle mahalle gezerek esnafla vatandaşla bir araya geliyorum. Fabrikalarda işçilerle buluşuyorum. Gittiğim her yerde aynı şeyden şikayetçi. Ekonomik kriz. İnsanların aldığı maaşlar geçinmelerine yetmiyor. Tüm bunların sorumlusu da iktidarın yanlış ekonomi politikası" diyen Başkan Kur, uzmanların seçimlerden sonra ekonominin daha da bozulacağını söylediğine dikkat çekti. Gerçekleşecek olan yerel seçimlerin iktidar partisi için uyarı niteliğinde olduğunun altını çizen Başkan Kurt, sandık başına giden seçmenleri bunları düşünerek oy kullanmaya çağırdı.



Kendilerini ziyaret ederek, istek ve şikayetlerini dinlediği için Başkan Kurt'a teşekkür eden vatandaşlar ise Başkan Kazım Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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