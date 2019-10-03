Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt koca çınarları unutmadı
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Kazım Kurt koca çınarları unutmadı

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde kıdemli vatandaşları ziyaret etti.

Kazım Kurt koca çınarları unutmadı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde kıdemli vatandaşları ziyaret etti.


Dünya Yaşlılar Gününde Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, kıdemli vatandaşlarla gün boyu keyifli vakitler geçirdi.


Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde 'Dünya Yaşlılar Günü' nedeniyle konuşma yapan Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak 'önce insan' felsefesi ile hareket ediyoruz. Biz bütün insanları seviyoruz. Bu devletin yaşlısına meşgul olacak bir ortam hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Başkan Kurt konuşmasında ayrıca ikinci Koca Çınar Yaşam Merkezi'nin yapımına başladıklarının müjdesini verdi. Başkan Kurt "Sizlere söz vermiştik ve ikinci Koca Çınar Yaşam Merkezimizin yapımına başladık. Kısa bir süre içerisinde ikinci merkezimizi de açacağız. Daha çok vatandaşımızın bu imkanlardan yararlanmasını istiyoruz. Siz burada olduğunuz sürece biz size yardım edeceğiz. Bu bizim için bir görev. Bu görevi yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada iyi bir kaynaşma sağlandı. Bu kaynaşmayı sağlayan sizin enerjiniz. Enerjiniz hiç bitmesin" dedi.


Başkan Kurt'un konuşmasının ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Birgül Alpat "Koca Çınarlarımızı Severim" adındaki şiirini okudu. Daha sonra Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi (Oyunpazarı) öğrencileri kıdemli vatandaşlara sürpriz yaptı. Oyunpazarı minikleri, Koca Çınarların Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. Koca Çınarlar için pasta hazırlayan minikler Başkan Kurt ve yaşlılar ile birlikte pastayı kestiler.


Program kapsamında son olarak Koça Çınarlar ve Başkan Kurt, ud ve gitar eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Çınar, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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