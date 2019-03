Kazım Kurt: "Kreş Sorununa Kesin Çözüm Getireceğiz"

renköy Mahallesi'nde bulunan dernek binasında vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, onlarla uzun uzun sohbet etti. Damlalı Karaağaçlıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, dernek yönetici ve üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi'nde son 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kazım Kurt,Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat, halkçı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilen bir anlayış ile yönettiklerini söyledi. Yeni dönemde de bu anlayışın devam edeceğini kaydeden Başkan Kurt, "Odunpazarı'na 5 yılda 11 ayrı mahalleye 12 Halk Merkezi açtık. Bu halk merkezlerinde açılan atölyelere 15 bin kişi katıldı. Yeni dönemde her mahalleye en az 1 tane halk merkezi yapacağız. Kadınların daha mutlu ve özgür olduğu Odunpazarı için çalışıyoruz. Halk merkezlerinde kadınların sosyalleşmesi, kendini geliştirmesi ve meslek sahibi olması için çalışırken, kadınların en büyük sorunlarından olan kreş meselesini de görmezden gelmiyoruz. Yeni dönemde Odunpazararı'na 100 kreş açacağız. Her mahallede mutlaka 1 kreş olacak. Çalışan ya da çalışmayan kadınlar çocuklarını bu kreşlere gönül rahatlığı ile bırakabilecek. Eşit, kaliteli, bilimsel eğitim her çocuğun hakkı. Biz de çocuklarımıza bu eğitimi vermek için çalışacağız. Amatör spor kulüplerine, spora, sporcuya verdiğimiz destek devam edecek. 75. Yıl Mahallesi olimpik havuz ve spor salonu, Çankaya Mahallesi ise spor kompleksi yapacağız. Yine 5 ayrı mahalleye halı saha yaparak gençlerimiz spora teşvik edeceğiz" dedi.

Başkan Kazım Kurt'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Damlalı Karaağaç Derneği yönetici ve üyeleri, Başkan Kurt'a Odunpazarı'nda hayata geçirdiği halkçı projeler için teşekkür etti.