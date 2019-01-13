Kazım Kurt Küçük Sanayi Esnafını Ziyaret Etti
1 saat önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan iş yerlerini ziyaret etti.
Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan iş yerlerini ziyaret etti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerlerini gezen Başkan Kurt, esnafla bir araya geldi. Gittiği her iş yerinde esnafla uzun uzun sohbet eden Başkan Kazım Kurt, esnafın istek ve temennilerini dinledi. Kendisine yöneltilen soruları da cevaplayan Başkan Kurt, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.
Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Projesi ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Kurt, tüm engellere rağmen Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini hayata geçirmek istediklerini belirtti. Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda beklediğini söyleyen Başkan Kurt, Küçük Sanayi Çarşısı'nın Eskişehirliler için en önemli sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin maketinin bile hazır olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, yeni dönemde bu projeyi hayata geçirmek için uğraşacaklarının altını çizdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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