Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Kütahya Vekili Kasap'ı Ağırladı

Kazım Kurt Kütahya Vekili Kasap'ı Ağırladı

1 saat önce

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap ile CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kazım Kurt Kütahya Vekili Kasap'ı Ağırladı, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, ağırlıklı olarak 31 Mart 2019 Pazar Günü gerçekleşecek olan yerel seçimler konuşuldu. Odunpazarı Belediyesi'nin örnek çalışma ve projeleri olduğunu belirten Kasap ve Kahveci, Başkan Kazım Kurt ile yerel yönetimlerle ilgili fikir alışverişi yapmaya geldiklerini söyledi.

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap ve CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni halkçı, sosyal demokrat, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini söyledi. Bütün çalışma ve projelerin bu çerçevesinde hazırlandığını ifade eden Başkan Kurt, Kahveci'ye yerel seçimlerde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:50 Kaynak: Bültenler

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