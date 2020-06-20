Kazım Kurt LGS'ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için okullarda stant açarak, öğrencilere su ve maske dağıttı.



Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadele edilen şu günlerde toplumun her kesiminin yanında olmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi bu kapsamda ortaokul son sınıf öğrencilerinin girdiği LGS için, okullarda stant açtı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan 26 okulda stant açan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sınava giren öğrencilere su ve maske dağıttı. Öğrenci ve veliler de verilen bu hizmetten mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Kurt'a teşekkür etti.



Önceki gün öğrenci ve velilere mesaj gönderen, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Başkan Kurt, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar diledi. "Umutsuzluk yok, başaracaksınız" sözleri ile gençlere olan inancını vurgulayan Başkan Kurt, "LGS'ye girecek olan sevgili genç arkadaşlarıma zihin açıklığı ve yürekten başarı diliyorum. Ama unutmayın ki; önemli olan sınav değil, hayalleriniz. Hayallerinizin peşini asla bırakmayın" dedi.



Odunpazarı Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin yaşadıkları sınav kaygısının üstesinden gelebilmeleri için geçtiğimiz hafta online psikolojik danışmanlık hizmeti başlatmıştı. - ESKİŞEHİR