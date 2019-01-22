Kazım Kurt Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çankaya'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Çankaya
'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla yerel seçimlerden, ekonomik krize ve güncel siyasete kadar birçok konuda sohbet eden Odunpazarı Belediyesi
Başkanı, onların dilek ve şikayetlerini dinleyerek notlar aldı. Başkan Kurt, fabrikaların ham maddelerini yurt dışından aldığını belirterek, ihracatın bile ithalata bağlı olduğuna dikkat çekti. Kurt, bu nedenle de Dolar ve Euro'nun frenlenemediğini kaydetti.
Tüm bu ekonomik sıkıntılara rağmen kamu kaynaklarını doğru kullanarak kaliteli ve modern işlere imza attıklarını ifade eden Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı
Belediyesi'nin İnsani Gelişme Vakfı'nın yaptığı çalışmalarda en yüksek gelişmişlik düzeyine sahip 20 belediye arasında olduğunu vurguladı. Çankaya'da askeriyeye ait radar alanın yanındaki boş arazinin spor alanı olarak görülen alanı Odunpazarı Belediyesi olarak spor kompleksi yapmak istediklerini sözlerine ekledi. Konuyla ilgili konuşmaya devam eden Kurt, "Planımız, programımız hazırdı. Ancak ne yazık ki hazineden arsanın tahsisini alamadık. Bunu gerçekleştirebilseydik, bu bölgede büyük bir spor kompleksi olacaktı. Önümüzdeki dönem bunda ısrarcı olacağız. Bir tek imza atılması gerekiyor. Biz de kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:03 Kaynak: İHA
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