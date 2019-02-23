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Kazım Kurt Meclis Üyesi Adayları İle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'nin Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile bir araya geldi.

Kazım Kurt Meclis Üyesi Adayları İle Bir Araya Geldi, System.String[]

Meclis üyesi adaylarına 2019-2024 Vizyon Projelerini anlatan Başkan Kurt, adaylara "Temel amacımızın 'önce insan' olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Ayrımsız, ayrıştırmasız, ötekileştirmeden bütün insanlara hizmet edeceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'nin Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ile toplantı yaptı. Başkan Kurt'un 2019-2024 Vizyon Projelerini anlattığı toplantıda, meclis üyesi adayları da söz alarak kendilerini tanıttı. Toplantıya adayların yanı sıra, Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Odunpazarı İlçe yöneticileri ve seçim koordinasyon kurulu da katıldı.

"TEMEL AMACIMIZ ÖNCE İNSAN"

Toplantıda konuşan Başkan Kazım Kurt, 5 yıl içinde şeffaf, demokratik, katılımcı, hesap veren gibi klasikleşmiş sözleri Odunpazarı Belediyesi olarak söz olmaktan çıkararak hayata geçirdiklerini söyledi. Gerçekten hesap verebilen, şeffaf, demokratik ve katılıma el verişli bir yönetim sergilediklerinin altını çizen Başkan Kurt, "Bundan sonra çalışmalarımız parti disiplini içinde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi temel ilke ve doğrultusunda sosyal demokrat bir belediyede mücadele ediyoruz. O nedenle de temel amacımızın 'önce insan' olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Ayrımsız, ayrıştırmasız, ötekileştirmeden bütün insanlara hizmet edeceğiz. Bunu da bizim programlarımız doğrultusunda yapacağız" dedi.

"2019-2024 VİZYON PROJELERİ ODUNPAZARI'NI DAHA GÜZEL HALE GETİRECEK"

Toplantıda konuşan bir diğer isim de Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar oldu. Türkiye'de

seçim çalışması yapan adayları ziyaret ettiklerini söyleyen Sağlar, "Buradaki kadar bilimsel,

psikolojik, sosyolojik çalışmayı gittiğim yerlerde çok görmedim. Bunda hepinizin büyük katkısı var, Belediye Başkanımız Kazım Kurt'un öncülüğünde böyle bir çalışma yapılması beni ayrıca mutlu etti" dedi. Odunpazarı Belediyesi'nin ilgi ile izlediği yerlerden olduğunu belirten Sağlar, Eskişehir'in Türkiye'de gerçekten çağdaş, korkmadan sol diyen insanların yeşil bir vahası olduğunu kaydetti. "Böyle bir ilin sizler tarafından yönetilmesi bizler için büyük bir şans. Umarın diğer illerde de aynı anlayışta olan arkadaşlarımız yerel yönetimleri alırlar, oralara da büyük bir mutlulukla gideriz. 12 Eylülden sonrasını hatırlıyorum ben. Hemen ondan sonra mücadele ettiğimiz SHP'de Dikili Belediye Başkanı bize böyle bir alan açmıştı. Bütün sol, sosyal demokrat, emekten yana, insana saygı duyan kişilerin, sanatçıların, yazarların, çizerlerin bulunduğu, gittiği, orada konuştuğu yer haline gelmişti Dikili. Şimdi Eskişehir, Odunpazarı aynı konumda" diyen Sağlar, Başkan Kazım Kurt'un 2019-2024 Vizyon Projelerinin Odunpazarı'nı daha güzel hale getireceğinin altını çizdi.

Toplantıda CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ve Seçim Koordinasyon Kurulu Adına Mahmut Süzen de birer konuşma yaparak, adaylara çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:43 Kaynak: Bültenler

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