Kazım Kurt: "Nüfus Müdürlüğü Bize Bilgi Vermiyor"

Son olarak Cunudiye, Büyükdere ve Gültepe Mahallesi'nde bir dizi Aramıza Hoş Geldin ziyaretlerde bulunan Başkan Kurt, anne ve baba olan çiftler hayırlı olsun diyerek, çiftlerin bebeklerine de sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir yaşam diledi.

Başkan Kurt'un ilk adresi Cunudiye Mahallesi'nde yaşayan Kaya Ailesi'nin evi oldu. Ayşe ve İbrahim Kaya çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Erim Bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi.'Aramıza Hoş Geldin' ziyaretlerine Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan Garip Ailesi ile devam eden Başkan Kurt, Cemile ve Serdar Garip çiftinin evine misafir oldu. Cemile ve Sardar Çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Kuzey Bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi. Başkan Kurt, Garip Ailesinden sonra Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Gülşah Çakır çiftini ziyaret etti. Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kazım Kurt, Doruk Eren Bebek için sağlıklı ve uzun bir hayat diledi.

"HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİNİ KENDİ ÇABAMIZLA YÜRÜTÜYORUZ"

2017 yılı Ocak Ay'ından beri Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yeni doğan bilgisi alamadıklarını kaydeden belediye yetkilileri, Hoş Geldin Bebek projesini kendi çabaları ile yürütmeye çalıştıklarını vurguladı. Konu hakkında dava açıp kazanan Odunpazarı Belediyesi'nin tüm engellere rağmen belediye-halk arasındaki iletişimi arttırdıklarını belirten yetkililer, sosyal destek projelerinin devam edeceğini kaydetti.