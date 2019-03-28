Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt: "Odunpazarı Birlikte Güzel"

Kazım Kurt: "Odunpazarı Birlikte Güzel"

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı ve katılımcı bir anlayışla yöneten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda bulunan demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikalarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kazım Kurt:

Daha önce çok sayıda köy ve hemşehri derneklerini, meslek odalarını ve sendikaları ziyaret eden Başkan Kurt, son olarak Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER), Mardinliler Derneği ve Çırak Okulları Mezunları Derneği ile TCDD Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği'ni ziyaret etti. Derneklerin başkan, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı'nda son 5 yılda yaptıkları çalışmalar ile gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Ziyaretler sırasında vatandaşlar Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve taleplerini de dinledi.

Odunpazarı'nı 5 yıl boyunca katılımcı bir anlayışla yönettiklerini söyleyen Başkan Kurt, kent konseyleri, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikalar ile birlikte çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Hayata geçirdikleri çalışmalarda onlardan da fikirler aldıklarını dile getiren Başkan Kurt, yeni dönemde bu birlikteliğin artarak devam edeceğini kaydetti.

Demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikaların demokrasinin temel taşları olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar ile birlikte yönetmek istediklerini dile getirdi. Odunpazarı Belediyesi'nde bugüne kadar demokrasinin hâkim olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Odunpazarı'nın birlikte güzel olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:41 Kaynak: Bültenler

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