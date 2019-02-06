Kazım Kurt "Odunpazarı'na 100 Kreş Açacağız"

Başkan Kurt, son olarak Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve 35 Alevi köy derneği ile buluştu. Odunpazarı Belediyesi Alaaddin Cafede düzenlenen toplantıya Başkan Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ve platforma bağlı dernek başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Kurt, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin Eskişehir ve Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu söyledi. CHP'li Belediye Başkanlarının tecrübe ve birikimleriyle Eskişehir'i Türkiye için önemli bir noktaya getirdiğini kaydeden Başkan Kurt, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde de bu sistemin korunması gerektiğinin altını çizdi. "Eskişehir'de yaptığımız bazı etkinlikleri uygulamaları seçimi kaybettiğimizde yapamayabiliriz. Bugün Dünya'nın en güvenli illerinden biri olan Eskişehir, dünyanın en demokratik ortamına da sahip. İstanbul Üsküdar'da sivil toplum örgütleri toplantı yapacak salon, birlikte hareket edecek bir kamu kurumu bulamıyor. CHP'li belediyelerin olduğu ilçelerde çalışma yapabiliyor, çünkü benden olmayanın yaşama şansı yoktur diyen bir AK belediyecilik anlayışı var. Eskişehir'de de AK belediyecilik olsun diyenler var, oysa bizden önce Odunpazarı'nda Ak belediyecilik vardı, Odunpazarı bunu gördü. Odunpazarı'nda 10 yıl belediye başkanlığı yapan arkadaşımız şimdi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Onların 10 yılda yapamadığı işlerin çok daha fazlasını biz, 5 yılda yaptık. Demokratikleşmesiyle, sivilleşmesiyle, halkla kucaklaşmasıyla özellikle Alevi yurttaşların yoğunlukta yaşadığı mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarımız, tehlikeye girebilir" diyen Başkan Kurt, seçimde oy kullanmak istemeyenlere de çağrı yaptı.

"SEÇİME KATILMAMAK DEMEK, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK DEMEK"

"Seçime katılmamak demek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekmeğine yağ sürmek demek. Oy

kullanmamak demek, başkalarının daha az oyla seçim kazanması demek" diyen Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı'nda her mahalleden yaklaşık bin kişinin seçime katılmadığını dile getirdi. Bu durumun aşılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, bu konuda demokratik kitle örgütleri başkanlarına ve kanaat önderlerine büyük iş düştüğünü belirtti. Başkan Kazım Kurt, "Mutlaka seçime katılarak, oy kullanılması gerektiğini anlatmamız lazım. Bu bölgelerde oturan sandığa gitse CHP'ye oy verecek ama sandığa gitmiyor. Sandıktaki ihmal, sonra büyük bir dağ olarak karşımıza çıkabilir" diye konuştu.

"GENÇLERE, ÇOCUKLARA, KADINLARA, YAŞLILARIMIZA ÖNEM VE ÖNCELİK VERDİK"

Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yılda yaptıkları işleri de anlatan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda kültürü, sanatı, demokrasiyi, katılımcı yönetim anlayışını ve bitlikte yönetimi ön plana çıkardıklarına dikkat çekti. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Sosyal demokrat ilkelere uygun belediyecilik yaptık. Türkiye'de taşeron işçinin sendikalaşmasını ilk biz sağladık. İddia ile söylüyorum, bizden önce hiçbir belediyede olmayan sendika, taşeron işçi ile sendikalaştı, ardından da toplu sözleşmeler başladı. Neden, çünkü ben solcu, sola inanmış, sosyal demokrat ve örgütlenme özgürlüğüne inanan bir kişiyim. Dolayısı ile önümüzdeki süreçte de bu devam edecek. Hizmetlerin halka yayılmasını sağladık. Geçmişte de Odunpazarı Belediyesi'nde bazı hizmetler vardı ama yeterli değildi. Sadece merkezde, küçük bir azınlığa hizmet veriyorlardı. Tabakhane de OMEK diye bir yer vardı, sadece oraya gidebilenler kurslardan yararlanıyordu. Biz, 11 farklı mahalleye halk merkezi yaptık. O halk merkezlerinde atölyeler açtık. Bu atölyelere 15 bin kişi katıldı. Çocuklarımıza, kadınlarımıza önem verdik. 'Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı' dedik. Kadınlarımızın sosyal hayata katılabilmesi, gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakıp işe gidebilmesi için 5 tane çocuk merkezi ve kreş açtık. İddia ile söylüyorum önümüzdeki dönem 100 kreş açacağız. Çalışan kadınların yanında çalışmayan kadınların da çocuklarının kreşe gitmeye, okul öncesi eğitimi görmeye hakkı var. Bizim kreşimizde 5 yaşındaki çocuk Nazım Hikmet'in şiirini, Atatürk ile ilgili şiirleri okuyor. Gençlere, çocuklara, kadınlara, yaşlılarımıza önem ve öncelik verdik. Emek Mahallesi'ne yaptığımız Koca Çınar Yaşam Merkezi'ne yaşlılarımız geliyor, oradaki faaliyetlere katılıyor. Örneğin 60 yaşından sonra resim yapmayı, 70'inden sonra şiir yazmayı öğreniyor. Var olan yeteneği ortaya çıkarıyoruz. Bunlar sosyal demokrat, katılımcı belediyecilik anlayışının ürünü. Birlikte yapalım, birlikte tartışalım. Kent konseylerimizle, mahalle meclislerimizle Odunpazarı'nda alacağımız kararları, birlikte alalım. Derneklerimizin ve sendikalarımızın her türlü etkinliğinde yanındayız ve bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz."