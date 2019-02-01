Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt : "Odunpazarı'nı Birlikte Yönetiyoruz"

Kazım Kurt : "Odunpazarı'nı Birlikte Yönetiyoruz"

8 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile yöneten Başkanı Kazım Kurt, her ayın son günü Odunpazarı Kent Konseyi Mahalle Meclis Başkanları ile yaptığı toplantılara devam ediyor.

Kazım Kurt :

Mahallelerin sorunları ve bu sorunların çözümleri için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, mahalle meclisi başkanları katıldı. Odunpazarı'nı vatandaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla yönettiklerini belirten Başkan Kurt, mahallelerde yaşanan sorunların en iyi çözümünü o sorunları yaşayanların bulabileceğini vurguladı.

Gerçekleştirilen toplantıda, 4 Şubat 2019 Pazartesi Günü 17.30'da gerçekleştirilecek Odunpazarı Belediyesi Meclis Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddeleri masaya yatırıldı. Gündem maddeleri hakkında mahalle meclis başkanlarına tek tek bilgi veren Başkan Kurt, meclis başkanlarının sorularını da cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:38 Kaynak: Bültenler

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