Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Otogar Esnafı ile Buluştu

Kazım Kurt Otogar Esnafı ile Buluştu

1 saat önce

Daha önce esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti.

Kazım Kurt Otogar Esnafı ile Buluştu, System.String[]
Daha önce esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti.

Otogar esnafı ve vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, onlarla uzun uzun sohbet etti. Otogarı gezen Başkan Kurt, burada görev yapan otobüs işletmelerinin çalışanları ve esnafla bir araya geldi. Yazıhane çalışanları ve esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Kurt, uzun yol şoförlerine ve yolculara ise iyi yolculuklar temennisinde bulundu. Otogarların şehirlerin vitrinleri olduğunu dile getiren Başkan Kurt, Otogar çalışanlarına ve esnafına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

İşçi, Eskişehir, Kazım Kurt, Yaşam
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