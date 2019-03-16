Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kazım Kurt Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Kazım Kurt Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Daha önce Yıldıztepe, Erenköy ve Akcami pazarlarını gezen Başkan Kurt, son olarak Kırmızıtoprak pazar yerini ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini dinledi. Kırmızıtoprak Pazarı'nda da esnaf ve vatandaş pahalılıktan şikayetçi oldu.

Cuma günleri Kırmızıtoprak Mahallesinde kurulan pazarı gezen Başkan Kazım Kurt, burada pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ve pazar esnafı Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, fiyatları da kontrol etti. Başkan Kırmızıtoprak Mahallesi Pazarından kiminle konuşsa, pahalılıktan yakındı. Esnaf meyve ve sebze fiyatları pahalı olduğu için satış yapamadığını söylerken, vatandaşlar da aldıkları maaş ile geçinemediklerini belirtti. Ekonomik krizin toplumun bütün kesimlerini etkilediğini söyleyen vatandaşlar, aldıkları maaşların eridiğini kaydetti.

Odunpazarı'nı mahalle mahalle, sokak sokak gezdiğini ifade eden Başkan Kazım Kurt, fabrikaları da ziyaret ederek işçilerle de buluştuğunu kaydetti. Başkan Kurt, "Kiminle görüşsem, kime dokunsam ekonomik krizden şikayetçi oldu. Aldıkları maaşlar ile ay sonunu getiremediğini söylüyor. Yaşanan bu krizin faturası vatandaşlara ödettiriliyor. Ancak ekonomik krizin sorumlusu 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP Hükümetidir, onların yanlış ekonomi politikalarıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Yaşam
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