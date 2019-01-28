Kazım Kurt Sağlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Uğur Bilge'nin makamında gerçekleştirilen ziyarette ikili bir süre Eskişehir'in güncel sorunlarını ve 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili sohbet etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak istediğini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sağlık Müdürlüğü'nün de bu kurumlardan biri olduğunu söyledi. Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Kurt, Bilge'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uğur Bilge, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını takip ettiklerini dile getirdi. Bilge, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.