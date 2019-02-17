Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt: "Sanata Desteğimiz Artarak Devam Edecek"

Kazım Kurt: "Sanata Desteğimiz Artarak Devam Edecek"

20 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle konser düzenledi.

Kazım Kurt:
Odunpazarı Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle konser düzenledi. 'Sevgiliye' adı verilen konserde müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Hakan Bozdağ tarafından hazırlanan geceye Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda müziksever katıldı. Serpil Vurucu'nun sunduğu müzik ve şiir dinletisinde, müzisyenler Ömer Faruk Bayrakçı, Enis Ertan, Ercan Yalçınkaya, Mehmet Kaş, Hakan Bozdağ birbirinden güzel eserleri icra etti. Müzisyenler konser boyunca "Yalnız Sen", "Unutmak Mümkün mü", "Sonbahar Aşkı", "Masum Aşk", "Ağlama", "Hayal Gibi", "Meltem", "Özlem" adlı eserleri icra etti. Gece de ayrıca Hakan Bozdağ tarafından Nazım Hikmet tarafından kaleme alınan Tahir ile Zühre ve Hoş Geldin Kadınım ile, Mevlana Celaleddin-i Rumi tarafından yazılan Etme, Cemal Safi'nin Benim Adım Aşk ve Can Yücel'in Aşka Dair şiirleri okundu. Konser sonunda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğini söyledi. Başkan Kurt, konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geceye katılanların romantik bir akşam yaşatan 'Sevgiliye', müzik ve şiir severlerin büyük beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Güncel
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