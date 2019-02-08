Kazım Kurt: "Şehit Ailelerimizin Her Zaman Yanındayız"

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Başkan Kurt ile Hacı Şahin bir süre sohbet etti. Başkan Kurt'a dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Hacı Şahin, Odunpazarı Belediyesi ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını vurguladı. Derneklerine verdiği destekten dolayı Başkan Kurt'a teşekkür eden Şahin, yerel seçim çalışmalarında Kazım Kurt'a başarılar diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "Şehit yakınları ve gazilerimiz bizlerin onurudur. Vatan savunması gibi çok kutsal bir görevde şehit düşen kardeşlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Her zaman yanınızdayız" dedi.