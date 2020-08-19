Kazım Kurt SODEMSEN'in Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı da yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:06

Kaynak: Bültenler

Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı

Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü

"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı