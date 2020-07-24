Kazım Kurt SODEMSEN'in yönetim kuruluna seçildi - Son Dakika

Kazım Kurt SODEMSEN'in yönetim kuruluna seçildi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Sosyal Demokratlar Kamu İşverenler Sendikası'nın (SODEMSEN) yönetim kuruluna seçildi.

Kazım Kurt SODEMSEN'in yönetim kuruluna seçildi, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Sosyal Demokratlar Kamu İşverenler Sendikası'nın (SODEMSEN) yönetim kuruluna seçildi.

Sosyal demokrat belediyelerin işbirliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla 2011'de kurulan SODEMSEN'in 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı katıldı. Genel kurulda konuşan Seyit Torun, sosyal demokrat belediye başkanlarını kutladı. Torun, bu birlikteliğin güçlenerek devam edeceğini kaydetti. Ortak dil ve uygulama birliği kuracaklarını belirten SODEMSEN Başkanı Tunç Soyer, bünyelerinde 180 kurum olduğuna dikkat çekti. Soyer, "Adalet, refah ve hak için üyelerimizle bir arada bulunacağız. Sosyal demokrasi bayrağını taşıma konusunda mücadele edeceğiz" dedi.

Tunç Soyer Başkanlığındaki Yönetim Kurul şu isimlerden oluştu: İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu.

"Birlikte başarılı çalışmalara imza atacağız"

Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SODEMSEN Başkanı Tunç Soyer ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi. SODEMSEN'in Sosyal Demokrat Belediyelerin iş birliği yapabileceği ortamı geliştirmeyi ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak için kurulduğunu belirten Başkan Kurt, Başkan Soyer ile birlikte Sosyal Demokrat Belediyeler ile uluslararası kurumlar ve diğer ülkelerden kentler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi diyaloğun tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. SODEMSEN'in toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlanmak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı hedeflediğini kaydeden Başkan Kurt, bu hedef doğrultunda birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Tunç Soyer, Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kazım Kurt SODEMSEN'in yönetim kuruluna seçildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor         
19:27
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi         
19:04
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti         
19:02
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor         
17:32
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi         
17:13
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti         
16:49
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü         
10:35
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 00:29:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazım Kurt SODEMSEN'in yönetim kuruluna seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei