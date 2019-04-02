Kazım Kurt Sözünü Tuttu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda un makamını devrettiği Burak Bağcı'ya verdiği sözü tuttu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda un makamını devrettiği Burak Bağcı'ya verdiği sözü tuttu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Kurt'un makamına oturan Burak Bağcı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayarak Emek Mahallesi Balçiçek Sokak'ta bulunan alana park yapılması talimatı vermişti. Başkan Bağcı'nın talimatını yerine getiren Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emek Mahallesi'ne 300 metrekarelik bir park yaptı. Parkta çocuk oyun grubu ve kent mobilyaları bulunuyor.



'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen yetkililer, Odunpazarı'ndaki park sayısının artacağını belirttiler. - ESKİŞEHİR

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