Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Sözünü Tuttu

Kazım Kurt Sözünü Tuttu

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda un makamını devrettiği Burak Bağcı'ya verdiği sözü tuttu.

Kazım Kurt Sözünü Tuttu, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda un makamını devrettiği Burak Bağcı'ya verdiği sözü tuttu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Kurt'un makamına oturan Burak Bağcı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayarak Emek Mahallesi Balçiçek Sokak'ta bulunan alana park yapılması talimatı vermişti. Başkan Bağcı'nın talimatını yerine getiren Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emek Mahallesi'ne 300 metrekarelik bir park yaptı. Parkta çocuk oyun grubu ve kent mobilyaları bulunuyor.

'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen yetkililer, Odunpazarı'ndaki park sayısının artacağını belirttiler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Sözünü Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]