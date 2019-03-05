Kazım Kurt: "Spora Desteğimiz Devam Edecek"

Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Basketbol Şöleni'nde minikler basketbol maçı yapmanın keyfini yaşadı.

Basketbol antrenörü Servet Aksoy ve oğlu Serdar Aksoy'un organize ettiği Minikler Basketbol Şöleni, Odunpazarı Belediyesi'nin desteği ile Mehmet Terzi Spor Salonu'nda gerçekleşti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı Minikler Basketbol Şöleni'nde

7 kulüpten 10 takım yer aldı. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Basketbol Şöleni'nde basketbola yeni başlayan minikler ilk defa basketbol maçı yapmanın keyfini yaşadı.

Şölende konuşan Serdar Aksoy, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğu için teşekkür etti. Başkan Kazım Kurt, basketbola uzun süre hizmet veren Murat Özgül ve Basketbol Antrenörü Servet Aksoy'a basketbola verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

SPORA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şölende minik basketbolcular ve velileri ile bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, minik basketbolculara başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi olarak spora her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Kurt, bu desteğin devam edeceğini kaydetti. Başkan Kurt, oynanan maçların ardından minik basketbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi