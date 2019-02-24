Kazım Kurt'tan 25 vizyon projesi

Anemon Otelde düzenlenen lansman toplantısına Eskişehir'de görev yapan gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. CHP'nin Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Adaylarının da katılığı toplantıda Başkan Kazım Kurt yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Yeni projelerin sunumundan önce konuşma yapan Başkan Kurt, 2019 proje tanıtımına katılan herkese teşekkür etti. "Odunpazarı'nda hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükselten altyapı eksikliklerini giderirken vatandaşımıza kendini geliştirme imkânı da tanıyan, bunlarında vatandaşlarımızın önceliklerine göre yine onların katılımı ile gerçekleştiren sosyal, katılımcı, demokrat ve önemlisi hesap verebilen bir belediyecilik anlayışını ilkeli ve dürüst bir şekilde sizlere sunduk" diyen Başkan Kurt, hizmet üretimi ve proje yatırımlarında ayrımcılığa ve adam kayırmacılığa son verdiklerinin altını çizdi. Asli Belediyecilik hizmetlerini daha etkili, verimli, geniş bir alana yaydıklarını vurgulayan Başkan Kazım Kurt, bunları yaparken de kendi öz kaynaklarını yarattıklarını belirtti.

"ÇOK SESLİ BİR YÖNETİM TARZINI HAYATA GEÇİRDİK"

Taşeron ve yandaş kuruluşlara vatandaşın cebinden çıkan parayı en aza indirgediklerini kaydeden Başkan Kurt,"Sorumluluk aldık, yeni birimlerle bu görevleri üstlendik. Mahalle meclislerimiz ve STK'lar ile yaptığımız düzenli toplantılarda sizlerin talep ve önerileri doğrultusunda çok sesli bir yönetim tarzını hayata geçirdik. Sorunları birlikte tespit ettik, çözüm ve uygulamalarda sizlerin görüşlerini esas aldık. Hizmetlerimiz de kadınlarımıza ve çocuklarımıza her zaman öncelik verdik, pozitif ayrımcılık uyguladık. Yaşı ilerleyen vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı hedefledik. Ev ve şehir ekonomisine katkıda bulunmak için mesleki eğitimler, kurs ve atölye çalışmaları ile kişisel gelişimi ve üretimi destekledik" dedi.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN MODEL PROJELER ÜRETTİK VE HAYATA GEÇİRDİK"

Engellere sığınmak yerine çözüm üreten, hukuki ve akılcı bir yaklaşımla vatandaşın her alanda yanında olan bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini dile getiren Başkan Kazım Kurt,Odunpazarı ve Eskişehir'in turizm potansiyelini daha da yukarı çıkardıklarını ifade etti. "Bölgemizin lületaşı, cam, ahşap gibi değerlerini ulusal ve uluslar arası festivallerle taçlandırdık. Bugün Odunpazarı, müzeleri, kültür ve sanat merkezleri, galerileri ile Türkiye'nin sayılı noktalarından biri haline geldi. Gençlerimizin ve çocuklarımızın da bu süreçte daima yanlarında olduk. Modern iletişim imkanları ve ücretsiz internet erişiminin yanı sıra sporda, eğitimde, kültür sanat alanlarında verdiğimiz desteklerle onların, yani geleceğimizin gelişimine, kendini güvenli, bilinçli, sağlıklı bireyler olarak topluma katılmalarına yardımcı olduk. Tüm bunların yanı sıra emekçinin, ihtiyaç sahiplerinin, dezavantajlı vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamaları için Türkiye'ye örnek olan model projeler ürettik ve hayata geçirdik" diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Şimdi önümüzde yepyeni bir dönem ve bizimde sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğimiz, Türkiye'ye örnek olacak, Eskişehirimizi geliştirecek, Odunpazarlı hemşerilerimin yaşamına katkıda bulunacak projelerimiz var. Biz seçimlerde vaatler yerine ayağı yere basan ama iddialı, gerekli ön çalışmaları yapılmış, lojistik planlaması hazır projeler sunmayı daha doğru buluyoruz. 2019- 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde işte bu anlayışla gerçekleştireceğimiz projeleri sizlere tanıtmak isterim. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yine Odunpazarı ve Eskişehirimiz de çok sesliliğin, özgürlüğün, dayanışmanın, huzur ve güven içinde yaşamanın en iyi örneklerini sizlere sunarken, sosyal, renkli, mutlu ve en küçüğünden en büyüğüne herkesin kendini ayrıcalıklı hissedeceği, çevreye, hayvanlara, doğaya saygılı bir ortam için çalışacağız"