Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt'tan Ayaz Efe Bebeğe "Aramıza Hoş Geldin" Ziyareti

Kazım Kurt'tan Ayaz Efe Bebeğe "Aramıza Hoş Geldin" Ziyareti

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan "Aramıza Hoş geldin" projesi kapsamında ilçe genelinde bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret ediliyor.

Kazım Kurt'tan Ayaz Efe Bebeğe

Son olarak Emek Mahallesi'nde oturan Güllü Ailesine bebek ziyaretinde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kısa bir süre önce anne ve baba olan Battal ve Feride Güllü çiftine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ailenin istek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Kurt, Ayaz Efe Bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi.

"HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİNİ KENDİ ÇABAMIZLA YÜRÜTÜYORUZ"

2017 yılı Ocak Ay'ından beri Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yeni doğan bilgisi alamadıklarını kaydeden belediye yetkilileri, Hoş Geldin Bebek projesini kendi çabaları ile yürütmeye çalıştıklarını vurguladı. Konu hakkında dava açıp kazanan Odunpazarı Belediyesi'nin tüm engellere rağmen belediye-halk arasındaki iletişimi arttırdıklarını belirten yetkililer, sosyal destek projelerinin devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:00 Kaynak: Bültenler

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