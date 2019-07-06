Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt'tan Bakkalcıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
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Kazım Kurt'tan Bakkalcıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

27 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Kazım Kurt'tan Bakkalcıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bakkalcıoğlu'nu makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt'a eşi Türküz Kurt eşlik etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bozüyük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu tebrik eden Başkan Kurt, Bakkalcıoğlu'na başarılar diledi. Ziyaret sırasında Başkan Kurt ve Bakkalcıoğlu bir süre belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, nazik ziyaretleri için Başkan Kurt ve eşi Türküz Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:18 Kaynak: İHA
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Odunpazarı, Kazım Kurt, Bozüyük, Yaşam
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