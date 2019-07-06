Kazım Kurt'tan Bakkalcıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
27 dakika önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.
Odunpazarı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:18 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Bozüyük
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
'nu ziyaret etti.
Bakkalcıoğlu'nu makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt'a eşi Türküz Kurt eşlik etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bozüyük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Talat
Bakkalcıoğlu'nu tebrik eden Başkan Kurt, Bakkalcıoğlu'na başarılar diledi. Ziyaret sırasında Başkan Kurt ve Bakkalcıoğlu bir süre belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, nazik ziyaretleri için Başkan Kurt ve eşi Türküz Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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